Павел Василенко

ФК Барселона официально подтвердил намерение побороться за право проведения финала Лиги чемпионов 2029 года на стадионе Spotify Camp Nou. Клуб опубликовал соответствующее заявление вскоре после того, как инициативу публично поддержали правительство Каталонии и мэрия Барселоны.

В Барселоне отметили, что начинается подготовка полного пакета документации, который в ближайшие месяцы будет передан в УЕФА. В заявлении подчеркивается, что клуб совместно с городской радой Барселоны и правительством Каталонии начинает начальный этап подачи заявки, предлагая город Барселону как хозяина финала, а Spotify Camp Nou – как арену для решающего матча, при условии одобрения УЕФА и при поддержке Королевской федерации футбола Испании.

На данный момент речь идет о этапе предварительного анализа и оценки. Необходимая базовая документация уже подана, чтобы УЕФА могла проверить соответствие заявки установленным протоколам. Окончательное оформление полного досье, которое будет содержать все технические и организационные детали, запланировано на начало июня 2026 года.

Финал Лиги чемпионов – не единственная амбициозная цель Барселоны. Город также конкурирует с Мадридом и Касабланкой за право принять финал чемпионата мира-2030, который совместно организуют Испания, Португалия и Марокко.

Несмотря на то, что на Spotify Camp Nou в настоящее время идет масштабная реконструкция, ожидается, что все работы будут завершены вовремя. После обновления арена будет вмещать более 105 тысяч зрителей и станет одной из самых современных в мире, что делает ее идеальным кандидатом для проведения футбольных событий высшего уровня.