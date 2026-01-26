Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался по поводу подтопления отдельных участков стадиона Камп Ноу, которое произошло во время матча чемпионата Испании против Реал Овьедо, в котором каталонцы победили со счетом 3:0.

Больше всего от непогоды пострадала зона для представителей медиа. Именно она оказалась наиболее уязвимой, поскольку на данный момент не имеет полноценной крыши из-за текущих строительных работ.

Мы ожидали, что можем промокнуть, если пойдет дождь, ведь крыша еще не достроена. Я думал, что промокну так же, как и все остальные. Дождь застал нас врасплох, я даже не планировал брать зонт.

Стадион находится в процессе реконструкции. Мы будем исправлять все, что в этом нуждается.

Каждый день, когда мы приходим сюда, видим, что появляется что-то новое. Работы на третьем ярусе продвигаются очень хорошо, как и внутреннее оформление. Все идет в соответствии с планом, — передает слова Лапорты Mundo Deportivo.