Сергей Разумовский

УЕФА официально подтвердил, что матч Лиги чемпионов между Барселоной и Айнтрахтом пройдет на обновленном Камп Ноу. Каталонский клуб получил соответствующее разрешение после инспекции арены. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Осмотр стадиона состоялся во время поединка Ла Лиги против Алавеса, который завершился победой Барселоны со счетом 3:1. Делегация УЕФА детально проверила техническую инфраструктуру и систему безопасности арены: эвакуационные выходы, навигацию для зрителей, работу служб контроля доступа, а также организацию потоков болельщиков до, во время и после матча.

После нескольких часов проверок и консультаций с представителями клуба инспекторы подготовили положительное заключение. Это означает, что Барселона сможет принять еврокубковый поединок на своем отреставрированном стадионе, не прибегая к альтернативным аренам.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Айнтрахта запланирован на 9 декабря. Для Камп Ноу это будет первая игра турнира после реконструкции, что придает поединку дополнительное символическое значение как для клуба, так и для его болельщиков.