Павел Василенко

Барселона будет вынуждена обойтись без Андреаса Кристенсена примерно четыре месяца. Датский защитник получил травму колена во время тренировки.

Испанский клуб сообщил об этом на своем официальном сайте. По результатам обследования у 29-летнего футболиста диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, который стал следствием неудачного растяжения во время тренировочного занятия.

В Барселоне отметили, что игрок будет проходить консервативное лечение.

Из-за повреждения Кристенсен, скорее всего, не сможет помочь национальной сборной Дании в мартовских матчах плей-офф чемпионата мира-2026. В этих поединках датчане должны сыграть против сборной Северной Македонии.