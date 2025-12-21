Флик получит от Барселоны улучшенный контракт
Каталонцы стремятся сохранить наставника
около 15 часов назад
Ганс-Дітер Флік / Фото - ФК Барселона
Барселона готовит предложение главному тренеру Хансу-Дитеру Флику, сообщает Sport.es.
Чемпион Испании готов переподписать немецкого коуча до лета 2028 года, предложив обновленный контракт.
Действующее соглашение Флика с Барсой рассчитано до 30 июня 2028 года.
Флик возглавляет каталонский клуб с лета 2024 года. В своем дебютном сезоне в Испании ему покорилась Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок.
