Павел Василенко

Барселона приняла принципиальное решение и отказалась от щедрого предложения в 30 миллионов евро, сделав ставку на собственное будущее. 18-летний Марк Берналь стал одним из самых обсуждаемых футболистов клуба во время только что завершившегося зимнего трансферного окна.

Ближе всего к соглашению была Жирона, которая вела переговоры об аренде молодого полузащитника. Однако в последний момент на «Камп Ноу» решили оставить Берналя в команде, считая, что он может быть полезным уже в этом сезоне. И игрок быстро подтвердил доверие тренерского штаба, забив свой первый гол за основную команду в матче против Мальорки.

Тем не менее, по информации издания Sport.es, значительно более серьезный шаг сделал Галатасарай. Турецкий клуб предложил за Берналя 30 миллионов евро и пообещал втрое увеличить его зарплату. Для игрока, который сейчас входит в число наименее оплачиваемых в составе Барселоны, это было финансово привлекательное предложение.

Однако каталонский клуб даже не стал вступать в переговоры. На «Камп Ноу» четко дали понять: Берналь не продается ни при каких обстоятельствах, так как рассматривается как ключевая часть будущего проекта.

Прошлого сезона полузащитник неожиданно получил свой шанс, но 27 августа 2024 года получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Вернувшись в игру, Берналь вскоре подписал новый контракт, что лишь подтвердило веру клуба в его потенциал.