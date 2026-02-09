Павел Василенко

Жоан Лапорта официально ушел в отставку с поста президента Барселоны. Впрочем, это решение не является неожиданностью или признаком кризиса – речь идет о стандартной процедуре накануне президентских выборов, которые состоятся 15 марта. Сам Лапорта будет участвовать в них, а на период выборной кампании передает свои полномочия.

До избрания нового руководителя клуба обязанности президента будет исполнять вице-президент Рафаэль Жусте. Сам Лапорта сосредоточится на агитации, пытаясь одержать победу и продолжить руководство «блаугранас». Нынешний функционер возглавляет клуб уже пять лет – это его второй президентский срок.

За кресло президента Барселоны Лапорта будет соревноваться с тремя другими кандидатами: Виктором Фонтом, Хави Вильяхоаной и Марком Сирией. Одновременно даже в случае победы он сможет официально начать новый пятилетний срок лишь летом. До этого времени клубом продолжит управлять Жусте.

Вместе с Лапортой в отставку подали несколько ключевых членов действующего совета директоров, которые также будут участвовать в избирательном процессе. Среди них – вице-президенты Елена Форт и Антонио Эскудеро, а также ряд директоров клуба.

После формального оформления заявлений Совет директоров продолжит работу до 30 июня, но уже в обновленном составе. Временное руководство должно обеспечить стабильность клуба в период, когда Барселона готовится к одному из самых важных политических этапов в своей истории.