Павел Василенко

Сегодня Барселона объявила список представителей, которые будут присутствовать в понедельник в театре Шатле в Париже на престижной церемонии вручения "Золотого мяча". На фоне бойкота Реала впечатляет большое количество каталонской делегации.

Из мужской команды – Ламин Ямаль, которого считают единственным конкурентом большого фаворита вингера ПСЖ Усмана Дембеле, Рафинья, который может попасть в пятерку лучших, и Пау Кубарси, который является кандидатом на трофей для лучшего молодого игрока (Ямаль также претендент на этот приз). Не хватает только Педри, который, как ожидается, займет высокую позицию в рейтинге. Роберта Левандовски также почти наверняка не будет в Париже.

Ханси Флик, номинированный на звание лучшего тренера, также будет в столице Франции, где больше шансов имеет Луис Энрике, который завоевал требл во главе ПСЖ.

Барселону также представит большое количество игроков женской команды: Алексия Путельяс, Айтана Бонмати, Патри Гихарро, Каролин Грэм Хансен, Ева Пайор, Клаудия Пина, Ката Коль и Вики Лопес. Первая шестерка являются кандидатками на "Золотой мяч" (Алексия и Айтана – одни из главных фавориток), Ката Коль номинирована на звание лучшего вратаря, а Вики Лопес – на звание лучшей молодой футболистки.