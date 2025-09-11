Павел Василенко

Меньше чем через две недели футбольный мир узнает имя нового обладателя «Золотого мяча». Но вместо ожидания праздника, вокруг церемонии в Париже разворачивается настоящий скандал. И главная драма – снова с участием мадридского Реала.

По данным авторитетного испанского издания Marca, участие представителей «сливочных» на церемонии Ballon d'Or оказалось под большим вопросом. После прошлогоднего бойкота, когда клуб демонстративно проигнорировал событие, напряжение между Реалом и организаторами только возросло.

Прошлогоднее игнорирование – и последствия сегодня

Несмотря на блестящий сезон, Винисиус Жуниор в прошлом году даже не попал в главную гонку за «Золотой мяч», что вызвало настоящее возмущение в Мадриде. Реакция была решительной: ни один представитель Реала не приехал на церемонию, клуб не получил ни одной командной или индивидуальной награды – даже Карло Анчелотти, признанный лучшим тренером, остался без трофея.

«Конфликт продолжается», – отмечает Marca. Представители France Football провели несколько встреч с руководством Реала в надежде уладить ситуацию, но общего языка найти не удалось. Напряжение углубляется ещё и из-за роли УЕФА как соорганизатора события – отношения мадридского клуба с европейской футбольной элитой далеки от идеальных.

Без игроков Реала – без интриги?

В этом году среди главных претендентов на «Золотой мяч» фигурируют совсем другие имена:

Усман Дембеле (ПСЖ),

Ламин Ямаль (Барселона),

но ни один футболист Реала не входит в список фаворитов. Это только подливает масла в огонь – в Мадриде считают, что их роль на международной арене систематически недооценивают.

Если Реал решит повторить бойкот, 22 сентября гала-вечер в Париже может пройти без одного из самых титулованных клубов мира. А вместе с этим – без харизмы, влияния и публичного веса, который «бланкос» привносят в каждое мероприятие.

Анчелотти до сих пор без статуэтки

Особого внимания заслуживает ситуация с Карло Анчелотти. Легендарный итальянец, который в прошлом сезоне снова достиг блестящих результатов с Реалом, так и не получил обещанный трофей как лучший тренер сезона 2023/24. Его личный музей в Мадриде продолжает ждать награды, которая должна была стать признанием его многолетней работы на «Сантьяго Бернабеу».

Увидим ли мы игроков мадридского клуба на церемонии? Пройдет ли «Золотой мяч» в этом году снова без участия гранда мирового футбола? Ответы – совсем скоро. Но интрига уже бьет все рекорды.