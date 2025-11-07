Павел Василенко

Инспекция труда Барселоны выявила 218 нарушений трудового законодательства во время реконструкции стадиона Spotify Camp Nou, которая продолжается с июня 2023 года.

Согласно данным El Periódico, инспекторы провели 320 проверок, и 70% из них завершились санкциями.

Среди наиболее серьезных случаев — рабочие смены более 10 часов в день и пяти-шестидневная рабочая неделя для некоторых из более чем 1500 работников.

Общая сумма штрафов уже достигла 1,87 миллиона евро, включая 1,43 млн за нарушения и более 440 тысяч евро дополнительных санкций.

В проекте задействованы 77 компаний, работающих под эгидой строительного гиганта Limak.

Новость совпала с возвращением Барселоны на обновленный стадион — в день, когда более 22 тысяч фанатов посетили первую тренировку после двухлетнего перерыва.

Вице-президент клуба Елена Форт заявила, что Барселона не несет прямую юридическую ответственность за соблюдение трудовых условий, но заверила, что клуб следит за ситуацией.

В то же время профсоюз CCOO уже подал новую жалобу — на этот раз по поводу нелегального труда на объекте.