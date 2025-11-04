Павел Василенко

На стадионе Spotify Camp Nou вспыхнули протесты: десятки рабочих вышли на демонстрацию против увольнений и возможной депортации себя и почти 50 коллег, работающих на реконструкции арены Барселоны.

Как сообщает Mundo Deportivo, большинство из них имеют неурегулированный административный статус, что стало причиной конфликта.

Акцию организовал профсоюз по вопросам труда (CCOO), который обвинил компанию, ответственную за строительный проект, в попытке выслать работников без каких-либо гарантий безопасности.

«Некоторые из них работают по 12 часов в день, семь дней в неделю уже более года», — рассказал Карлос дель Баррио, глава профсоюза.

По его словам, рабочих увольняют, чтобы «вернуть в их страны происхождения», не обеспечив никакой защиты.

Профсоюз предупреждает, что после изгнания работники потеряют любую возможность защищать свои права, и призывает испанские власти вмешаться для срочного урегулирования ситуации.

Что касается реакции клуба, дель Баррио заявил, что «Барселона остается глухой» к проблеме, несмотря на обращение в Инспекцию труда: