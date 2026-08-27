Павел Василенко

Барселона официально объявила о подписании вратаря стамбульского Фенербахче Доминика Ливаковича.

Отмечается, что контракт между клубом и 31-летним голкипером сборной Хорватии будет действовать до 30 июня 2030 года.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, каталонцы заплатили за игрока два миллиона евро, а еще два миллиона предусмотрены в соглашении как возможные бонусы.

Ливакович во второй половине сезона 2025/26 на правах аренды провел 17 матчей на клубном уровне в составе загребского Динамо, пропустив 16 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бронзового призера чемпионата мира 2022 в четыре миллиона евро.