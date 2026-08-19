Барселона победила Аль-Ахли и завоевала Кубок Гампера-2026
У складі победителей забили — Абделькарим и Рафинья
Фото: Барселона
Барселона обыграла египетский Аль-Ахли в рамках традиционного домашнего товарищеского турнира Кубок Гампера-2026.
Счет в матче на 30-й минуте открыл нападающий каталонцев Хамза Абделькарим. В конце первого тайма Рафинья с пенальти удвоил преимущество хозяев.
В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, полузащитник египетского клуба Зизо отыграл один мяч, установив окончательный результат игры.
Кубок Гампера-2026
Барселона – Аль-Ахли – 2:1
Голы: Абделькарим, 30, Рафинья, 45, (пен). – Зизо, 51
На 90+1-й минуте Гордон не реализовал пенальти
Барселона устроила перестрелку в Швейцарии, забив пять голов Базелю.