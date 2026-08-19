Президент мадридского Атлетико Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Хулиана Альвареса в Барселону.

Функционер заявил, что клуб рассчитывает на аргентинца и уже сообщил каталонцам об отказе от трансфера. Слова приводит Mundo Deportivo.

Мы уже сообщили Барселоне, что он не продается. Что он наш игрок и важная часть нашей команды. И поскольку он важный игрок, мы хотим, чтобы он остался с нами. Я думаю, он проведет отличный сезон.

Я не знаю, извинится ли он, но Хулиан – замечательный человек. Я абсолютно уверен, что он вернет расположение болельщиков за два матча.

Хулиан — игрок Атлетико, у него контракт с Атлетико, он тренируется с Атлетико и готовится провести отличный сезон.