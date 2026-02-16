После унизительного поражения 0:4 от Атлетико в первом матче полуфинала Кубка Испании Барселона отправилась в гости к середнячку таблицы — Жироне — в каталонском дерби Ла Лиги.

Форма команд и новости перед матчем

Жирона в последнем туре сыграла вничью 1:1 с Севильей, из-за чего не выигрывает уже третий матч подряд (2 ничьи, 1 поражение). Команда занимает 12-е место в таблице, находясь ближе к зоне вылета, чем к европейским местам. Оборонительные проблемы остаются серьезными: только две команды пропустили больше 37 голов в Ла Лиге этого сезона. В то же время дома подопечные Мичела демонстрируют характер — только Атлетико победил их в восьми последних домашних матчах (3 победы, 4 ничьи).

Барселона потерпела самое большое поражение Ханси Флика за последние 21 год — 0:4 до перерыва от Атлетико. Немецкий тренер, безусловно, потребует незамедлительной реакции. В Ла Лиге форма команды остается блестящей: 12 побед в последних 13 матчах чемпионата (1 поражение). Однако с отрывом от Реала лишь в одно очко ситуация на вершине становится все более напряженной. Из 4 поражений в чемпионате этого сезона 3 пришлись на последние 10 выездов (6 побед, 1 ничья, 3 поражения), что делает этот матч непростым.

История противостояний

Жирона проиграла последние три очные встречи в Ла Лиге — самая длинная серия поражений в противостоянии. Барселона выиграла 4 из 5 последних выездных матчей чемпионата против Жироны (1 поражение), забив в этих играх 12 голов.

Горячая статистика и тренды

Жирона забивала ровно один гол в четырех из пяти последних домашних матчей.

Только Реал (11) получил больше пенальти в Ла Лиге этого сезона, чем Жирона (7).

Барселона забивает в 43 матчах Ла Лиги подряд.

В 9 из 11 последних выездных игр чемпионата Барселоны забивали обе команды.

Ключевые игроки и потери

У Жироны опытный Кристиан Стуани не реализовал пенальти против Севильи — у него 2 гола и 4 желтые карточки в последних пяти матчах против Барселоны. Роберт Левандовски забил 4 гола в последних 4 встречах с Жироной — победа Барселоны в 16 матчах подряд, когда он забивал.

В составе Жироны Фран Бельтран получил травму в игре с Севильей, у Барселоны Маркус Рэшфорд пропустил матч с Атлетико из-за проблем с коленом.

Прогноз

Последние три очные встречи в Ла Лиге заканчивались победой Барселоны с голами обеих команд. Интересный вариант Барселона победит + обе забьют может быть перспективным.

