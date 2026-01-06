Павел Василенко

Барселона вписала свое имя в историю клуба, достигнув оборонного показателя, которого не удавалось повторить более десяти лет. Каталонцы сумели провести целый календарный месяц без единого пропущенного мяча – в последний раз подобное происходило еще в сезоне 2014/15.

Главным героем этого достижения стал голкипер Жоан Гарсия. Именно его уверенная игра и серия решающих сейвов позволили команде четыре матча подряд оставлять свои ворота «сухими» и завершить месяц с идеальным оборонным балансом. Для Барселоны, которая в последние годы часто подвергалась критике за нестабильность в защите, такой результат выглядит настоящим прорывом.

В последний раз каталонцы демонстрировали подобную надежность осенью 2014 года под руководством Луиса Энрике, когда место в воротах занимал Клаудио Браво. Тогда серия без пропущенных голов стала фундаментом для одного из самых успешных периодов в истории клуба. Символично, что понадобилось больше десятилетия, чтобы Барселона снова повторила этот подвиг – в промежутке между декабрем 2025-го и январем 2026 года.

Особенный оттенок этому достижению придает и тот факт, что месяц без пропущенных мячей завершился матчем против Эспаньола – бывшего клуба Жоана Гарсии. Летом вратарь перешел в Барселону за 25 миллионов евро и уже сейчас полностью оправдывает статус одного из самых важных трансферов.

Впереди у каталонцев новое серьезное испытание – полуфинал Суперкубка Испании против Атлетика из Бильбао, который состоится 7 января в Саудовской Аравии. Именно там команда попытается продолжить свою впечатляющую оборонную серию.