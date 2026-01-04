Флік оценил победу Барселоны в каталонском дерби
Хансі Флік поделился эмоциями после трудной победы своей команды над Эспаньолом
26 минут назад
Главный тренер Барселоны Ханси Флик прокомментировал впечатления от тяжелой победы своей команды над Эспаньолом со счетом 2:0 в рамках 18-го тура Ла Лиги.
«Мы должны изменить некоторые вещи, но я очень рад трем очкам. Нужно учитывать, что «Эспаньол» провел очень хороший матч. Думаю, мы не заслуживали этот результат, но в итоге качество, которое мы показали на поле после замен, принесло нам победу.
Первое, что я должен сделать, – это поблагодарить Жоана Гарсию. Он один из лучших вратарей мира. И также игроков, которые вышли с запасной скамьи. Но мы получили три очка – и это сообщение, которое мы отправляем Лиге.
После рождественского перерыва нелегко играть этот матч и так быстро переходить к Суперкубку. Но я думаю, что эта победа добавит нам уверенности, и надеюсь, что все пойдет хорошо. Вы знаете, я всегда говорю о том, что вижу на тренировках, и я доволен тем, что наблюдаю. Мы страдали, но получили три очка».