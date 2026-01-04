Главный тренер Барселоны Ханси Флик прокомментировал впечатления от тяжелой победы своей команды над Эспаньолом со счетом 2:0 в рамках 18-го тура Ла Лиги.

«Мы должны изменить некоторые вещи, но я очень рад трем очкам. Нужно учитывать, что «Эспаньол» провел очень хороший матч. Думаю, мы не заслуживали этот результат, но в итоге качество, которое мы показали на поле после замен, принесло нам победу.

Первое, что я должен сделать, – это поблагодарить Жоана Гарсию. Он один из лучших вратарей мира. И также игроков, которые вышли с запасной скамьи. Но мы получили три очка – и это сообщение, которое мы отправляем Лиге.

После рождественского перерыва нелегко играть этот матч и так быстро переходить к Суперкубку. Но я думаю, что эта победа добавит нам уверенности, и надеюсь, что все пойдет хорошо. Вы знаете, я всегда говорю о том, что вижу на тренировках, и я доволен тем, что наблюдаю. Мы страдали, но получили три очка».