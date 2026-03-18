Александр Сукманский

Барселона примет Ньюкасл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился вничью, так что судьба путевки в четвертьфинал решится на «Камп Ноу».

Команды, фанаты, настоящие эмоции – все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатление от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Барселона сохранила лидерство в Ла Лиге после разгромной победы 5:2 над Севильей в воскресенье. Это идеальная подготовка ко второму матчу 1/8 финала ЛЧ, где каталонцы участвуют уже 30-й раз (рекорд турнира). Команда Ханси Флика стремится пройти дальше в 11-м подряд плей-офф раунде ЛЧ, когда первый матч закончился вничью на выезде. «Барса» забивает в каждом из последних 16 домашних матчей Лиги чемпионов (в среднем 3,1 гола за игру).

Ньюкасл не сдается без боя: в выходные команда одержала выездную победу над Челси, а в Лиге чемпионов идет на серии из шести беспроигрышных матчей (3 победы, 3 ничьи). Победа в Барселоне станет для «сорок» первой подряд выездной в истории ЛЧ. Ранее они уже отыгрались против действующего чемпиона ПСЖ и Байера Леверкузен, так что шансы на сенсацию остаются.

История противостояний

После ничьей в первом матче Барселона доминирует в очных встречах (4 победы, 1 ничья, 1 поражение). Ньюкасл выиграл чуть больше половины матчей против испанских команд (6 побед, 1 ничья, 5 поражений). «Барса» прошла дальше в последних пяти плей-офф раундах против английских клубов.

Горячая статистика

Барселона выиграла 15 из последних 16 матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барса» забивает в 28 из последних 29 матчей ЛЧ, но не имеет «сухих» игр в последних 12.

Ньюкасл забил 6 «сухих» голов между 30-й минутой и перерывом в ЛЧ этого сезона.

Ньюкасл проиграл лишь один второй матч в последних 10 двухматчевых еврокубковых противостояниях (7 побед, 2 ничьи).

Ключевые игроки

Ламін Ямаль после пенальти в первом матче забил 4 гола в последних 6 играх ЛЧ и был фоломлён как минимум дважды в 8 из последних 9 матчей.

Ньюкасл может стать первым клубом в истории ЛЧ, где два англичанина будут иметь 10+ результативных действий за сезон: Харви Барнс (6 голов + 3 ассиста) и Энтони Гордон (10 голов + 2 ассиста).

Кадровая ситуация

У Барселоны из-за травмы пропустит матч Алехандро Бальде. У Ньюкасла самая большая потеря – Бруно Гимарайнш.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

