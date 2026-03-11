Денис Седашов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ньюкаслом и Барселоной завершился сверхдраматичной ничьей.

Первый тайм прошел без забитых голов — обе команды действовали осторожно, сосредоточившись на защите. Счет был открыт только на 86-й минуте — Джейкоб Мерфи сделал прострел в штрафную площадку, который точным ударом в нижний левый угол завершил Харви Барнс.

Однако удержать победу сороки не смогли. На 90+5 минуте защитник хозяев Малик Тиао нарушил правила в своей штрафной, сбив соперника. Арбитр назначил пенальти, который на 90+6 минуте хладнокровно реализовал Ламин Ямал. Аарон Рэмсдейл угадал направление полета мяча, но спасти команду не смог.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ньюкасл — Барселона — 1:1

Голы: Барнс, 86 – Ямал, 90+6 (пен.)

Ответный матч 1/8 финала состоится в Испании, где и определится четвертьфиналист турнира.

Галатасарай обыграл Ливерпуль в 1/8 финала ЛЧ: VAR отменил два гола.