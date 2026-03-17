Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта с каталонским клубом. Слова приводит Marca.

Ранее появлялась информация, что стороны могут заключить новое соглашение до 2028 года, однако сам специалист пока не спешит с обсуждением этого вопроса, сосредотачиваясь на ближайших матчах команды.

Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом. Впереди важный матч для клуба и для нашего будущего. Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить с моей семьей. Время еще есть.

Думаю, всем понятно, что мне нравится здесь работать, но в то же время мне важно оставаться независимым. У меня большая семья, которая меня поддерживает. Это футбол, и я стараюсь делать все возможное для команды... но посмотрим. Время еще есть. Я не думаю о том, чтобы переходить куда-то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует.