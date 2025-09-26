Барселона пропустила гол почти с центра после грубой ошибки вратаря, но одержала победу над Овьедо
Каталонцы заработали три очка
1 день назад
Фото - Getty Images
В шестом туре Ла Лиги Барселона в выездном матче одержала волевую победу над Овьедо со счетом 3:1.
Хозяева вышли вперед на 33-й минуте матча, забив гол почти с центра поля после ошибки вратаря каталонцев Жоана Гарсии.
Во втором тайме каталонская команда совершила перелом в игре. Отличились Эрик Гарсия, Роберт Левандовски и Рональд Араухо.
Барселона набрала 16 очков и занимает второе место, а лидерует мадридский Реал (18 баллов).
Ла Лига, 6-й тур
Овьедо – Барселона – 1:3
Голы: Альберто Рейна, 33 – Эрик Гарсия, 56, Левандовски, 70, Араухо, 88.