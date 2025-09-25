Павел Василенко

Барселона подтвердила худшие опасения фанатов: 21-летний Гави пропустит от четырех до пяти месяцев после сложной артроскопической операции на правом колене.

Медики решили зашить поврежденный медиальный мениск, чтобы сохранить структуру колена, но это означает более длительную реабилитацию.

По информации Diario AS, хирург был шокирован увиденным во время операции — повреждены оказались сразу оба коленных хряща.

Это серьезный удар как для каталонского клуба, так и для игрока, который уже пропускал почти год из-за разрыва передней крестообразной связки в 2023 году.

Теперь под вопросом даже участие Гави в чемпионате мира 2026 года — его возвращение будет зависеть от скорости и качества восстановления. Испанские медиа пишут, что футболист психологически «сломался» после этой новости.

Гави — воспитанник Барселоны, который с 2021 года является ключевым игроком основы. Но серия тяжелых травм ставит под угрозу его дальнейшее развитие.