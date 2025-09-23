Павел Василенко

Барселоне снова отказали в разрешении на возвращение на легендарный «Камп Ноу», даже с частичным ограничением количества зрителей. Как сообщает Marca, матч против Реал Сосьедада в воскресенье придется провести на стадионе «Монжуик».

Каталонский клуб настойчиво пытался договориться с городским советом о разрешении на использование арены, однако каждый раз сталкивается с новыми препятствиями. На этот раз преградой стали замечания пожарных, которые выявили недостатки в системе безопасности, в частности, проблемы с путями эвакуации.

В итоге команда Ханси Флика и далее будет вынуждена использовать меньшие арены – либо стадион имени Йохана Кройфа на клубной базе, либо Олимпийский стадион.