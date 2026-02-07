Павел Василенко

Барселона не имела проблем с Мальоркой и добавила три очка к своему активу. В матче 23-го тура Ла Лиги каталонцы дома победили со счетом 3:0.

На 29-й минуте Роберт Левандовский забил первый гол, а после перерыва Ламин Ямаль и Марк Берналь отметились в воротах гостей.

Это 17-я победа Барселоны в последних 18 матчах во всех турнирах, а также 11-я домашняя победа в 11 матчах чемпионата Испании.

Каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. Мальорка – 15-я с 24 баллами.

Ла Лига, 23-й тур

Барселона – Мальорка – 3:0

Голы: Левандовский, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83.