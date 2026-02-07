Украинский полузащитник Егор Ярмолюк поделился своими европейскими амбициями. Футболист национальной сборной Украины сейчас полностью сосредоточен на игре за английский Брентфорд, однако в будущем не скрывает желания попробовать свои силы в одном из топ-клубов Европы.

«Конечно, приятно слышать об интересе ко мне, но я концентрируюсь на своей игре. Обо всех слухах узнаю из интернета. Если буду становиться лучше, тогда может появиться шанс в топ-клубе. Моей мечтой является Барселона, туда хотел бы попасть», – заявил Ярмолюк.

В текущем сезоне Ярмолюк провел 24 матча, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. При этом его рыночная стоимость выросла и сейчас оценивается в 25 миллионов евро.

