В субботу, 7 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Испании состоится встреча Севильи и Жироны. Стартовый свисток от арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Через неделю, 16 февраля, команда Мичела проведет домашний матч против Барселоны. В этой встрече может не сыграть лучший бомбардир Жироны Владислав Ванат, а также защитник Витор Рейс и форвард Брайан Хиль.

Все трое имеют четыре предупреждения, поэтому в игре с Севильей им придется действовать максимально осторожно. Любая желтая или красная карточка лишит их возможности принять участие в важном матче против каталонского гранда.