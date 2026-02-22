Павел Василенко

Барселона воспользовалась осечкой конкурента и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. В матче 25-го тура Ла Лиги каталонцы без особых проблем разобрались с Леванте, одержав убедительную победу со счетом 3:0 на «Камп Ноу».

Хозяева задали темп уже на старте поединка. На 4-й минуте Марк Берналь открыл счет после результативной передачи Эрик Гарсия, быстро сняв напряжение с трибун. Барселона полностью контролировала ход игры, не позволяя сопернику навязать борьбу.

В середине первого тайма каталонцы удвоили преимущество: Жоау Канселу создал момент, который завершил точным ударом Френки де Йонг – 2:0. После перерыва «сине-гранатовые» действовали прагматично, доводя матч до логического завершения.

Финальную точку поставил Фермин Лопес, который на 81-й минуте установил окончательный счет – 3:0.

Благодаря этой победе Барселона набрала 61 очко и поднялась на первое место в таблице, обогнав Реал на один пункт. Леванте с 18 баллами остается на 19-й позиции и продолжает борьбу за выживание.

Ла Лига, 25-й тур

Барселона – Леванте – 3:0

Голы: Берналь, 4, де Йонг, 32, Фермин Лопес, 81.