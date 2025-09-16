Павел Василенко

Барселона столкнулась с серьёзной проблемой – травма Ламина Ямала, одного из самых ярких юных талантов современного футбола.

18-летний вингер, которого уже успели окрестить будущим клуба, не появился на поле в разгромном матче против Валенсии (6:0). И, как стало известно Mundo Deportivo, его отсутствие затянется.

Ямаль получил повреждение лобкового симфиза еще в матче против Леванте, усугубил его в игре с Райо Вальекано, а завершили дело – выступления за национальную сборную Испании в сентябре.

Теперь Барселона потеряла юного звездного атакующего игрока как минимум до октября. Ямаль точно пропустит матч Лиги чемпионов против Ньюкасла 18 сентября, а также поединки с Хетафе, Овьедо и Реал Сосьедадом.

Каталонский клуб выбрал осторожную стратегию восстановления: игрок ежедневно работает с физиотерапевтами, а его возвращение планируется как раз к принципиальному противостоянию с ПСЖ, которое запланировано на 1 октября.

В текущем сезоне Ямаль успел провести лишь три матча, но уже успел забить два мяча и отдать три голевые передачи.