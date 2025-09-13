Павел Василенко

Молодая звезда Барселоны Ламин Ямаль пропустит ближайший матч команды из-за травмы, полученной во время пребывания в сборной Испании. Главный тренер каталонцев Ханси Флик не скрывает возмущения – он убежден, что в лагере национальной команды к здоровью игрока отнеслись легкомысленно.

По сообщению клуба, Ямаль пропустил недавнюю тренировку из-за боли в лобковой зоне. Вместо этого футболист работал в тренажерном зале. Представитель Барселоны Габриель Мартинес подтвердил: юное дарование не выйдет на поле в воскресенье против Валенсии. Его участие в поединке Лиги чемпионов с Ньюкаслом – под большим вопросом.

Как выяснилось, Ямаль еще перед вызовом в сборную имел определенные жалобы на здоровье. Но, несмотря на это, сыграл в двух матчах – против Болгарии (79 минут) и Турции (73 минуты). Это и вызвало волну эмоций у Флика.

«Он уехал в сборную с незначительными болями, а вернулся в худшем состоянии. Вместо лечения – обезболивающие и выход на поле. Где здесь забота о игроке? У Испании фантастический подбор, но она должна заботиться и о своих футболистах. Мне грустно», – заявил тренер.

Флик также прокомментировал свою коммуникацию с главным тренером сборной Испании.

«Мы не общались лично – только обменялись сообщениями. Я плохо знаю испанский, а он не говорит по-английски. Но это не должно быть оправданием – коммуникация между тренерами должна быть на совсем другом уровне».

Интенсивность нагрузок на Ямаля действительно впечатляет. В прошлом сезоне 16-летний вундеркинд провел 55 матчей за Барселону и еще семь поединков за сборную. В этом сезоне он уже успел сыграть пять встреч.