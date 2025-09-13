Павел Василенко

Ламин Ямаль сегодня считается самым дорогим футболистом в мире – его трансферная стоимость достигает космических 200 миллионов евро. Молодой талант Барселоны постоянно в центре внимания: сначала благодаря своим блестящим выступлениям на поле, а теперь и благодаря откровенному признанию, которое раскрывает его путь к большому футболу.

В интервью Marca Ямаль вспомнил своё начало в Барселоне и первые шаги на большой арене.

«Я тренировался с молодежной командой, а потом мне сказали, что буду играть за первую. На тренировке забил два гола, и брат Хави удивлялся, как я сохраняю спокойствие, ведь раньше никогда не выступал на таком уровне. Вскоре меня вызвали в сборную, хотя дебют состоялся только через год – в матче против Бетиса».

Дебютный выход Ямаля состоялся 29 апреля 2023 года. Тогда Барселона победила Бетис со счётом 4:0. На 83-й минуте юный нападающий вышел на поле и провёл свои первые 10 минут в футболке каталонского гранда.

Особое место в его воспоминаниях занимают слова, сказанные матери ещё в детстве.

«Родители всегда требовали, чтобы я учился. Я их слушал, но после того, как меня привели в Ла Масию, сказал маме: «Я пойду в школу, но ничего не буду делать, потому что готовлюсь к тренировкам». Они поняли, что моя мечта — футбол, и поддержали меня».

Сегодня эти слова звучат пророчески. В новом сезоне чемпионата Испании Ямаль уже отметился двумя голами и тремя ассистами, а его имя всё чаще упоминается среди главных претендентов на нынешний «Золотой мяч».