Нападающий Олимпиакоса и сборной Украины Роман Яремчук вскоре может вернуться в игру. Об этом сообщает SPORT24.gr.

По данным источника, 29-летний форвард практически завершил восстановление после травмы и его возвращение на поле ожидается сразу после окончания международной паузы.

Напомним, Яремчук получил повреждение в товарищеском матче с Херенвеном во время предсезонной подготовки, из-за чего пропустил старт сезона.

После шести туров Олимпиакос имеет в своем активе 13 очков и занимает третью позицию в чемпионате Греции, уступая АЕК три балла. Следующий матч команда проведет 18 октября против Ларисы.

Ранее тренер сборной Азербайджана шокировал заявлением накануне матча с Украиной.