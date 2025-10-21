Флік предупреждает Барселону, как не нужно играть с командой Яремчука
Чемпион Греции приехал в Каталонию
18 минут назад
Ганс-Дітер Флік / Фото - ФК Барселона
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 3 тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса. Его слова приводит УЕФА.
У Олимпиакоса сильное нападение. Статистика свидетельствует об их хорошей игре в атаке. Достаточно вспомнить матч против Арсенала, где у них было много моментов. Нам нужно быть очень внимательными. У них очень хорошие игроки и четкая игровая идея. Нам нужно быть осторожными, - сказал Флик.
Арсенал принимает Атлетико в Лиге чемпионов: лондонцы нацелены на сотую победу в турнире.