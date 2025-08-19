Павел Василенко

Как пишет Mundo Deportivo, у Барселоны важный день, связанный с возвращением команды на обновленный «Камп Ноу». Клуб вступает в завершающий этап возвращения домой и ожидает получить сертификат о завершении строительства. Документ позволит городскому совету выдать разрешение на использование объекта и, соответственно, на проведение матчей с зрителями.

Акт о завершении реконструкционных работ, который сегодня поступает в муниципалитет, должны подписать строительное управление, управление выполнения строительства, строительная компания «Лимак» и сам клуб. Согласно планам, реконструированный стадион после окончательного завершения реконструкционных работ должен вмещать 105 000 человек.

Интерьер «Камп Ноу» практически готов, за исключением домашней раздевалки, которая уже объявлена недоступной для игроков Барселоны, что вынуждает игроков переодеваться в одной из двух уже готовых гостевых раздевалок.

Пока городской совет Барселоны оформляет лицензию на стадион, ожидается, что представители Ла Лиги и УЕФА посетят «Камп Ноу» в конце августа, чтобы осмотреть ремонтные работы стадиона. Как это обычно бывает в случаях, когда стадион находится на реконструкции, Барселона уже объявила об альтернативном плане, который они внедрят в случае задержки возвращения, а именно стадион «Монжуик», который использовался в прошлом сезоне.

Однако каталонцы уверены, что смогут уложиться в установленные сроки, чтобы насладиться долгожданным возвращением домой. Цель – принять Валенсию в четвертом туре Ла Лиги 13/14 сентября на частично открытом «Камп Ноу» примерно для 27 000 зрителей. Однако, неизвестно, произойдет ли это, так как до сих пор имели место задержки с ремонтными работами, и клуб не смог сыграть против Комо на своем стадионе в рамках Кубка Жоана Гампера, как планировалось.

Еще одним ключевым фактором в возвращении на Spotify Camp Nou является жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Если первый матч группового этапа будет домашним (16/17 сентября), все должно быть готово примерно к этой дате, так как УЕФА требует, чтобы все домашние матчи группового этапа проводились на одном стадионе. Если первый матч Барселоны в Лиге чемпионов будет выездным, то у клуба будет больше времени, чтобы получить лицензию и вернуться на домашний стадион.