Барселоне сегодня достаточно набрать одно очко в Эль-Класико против мадридского Реала, чтобы досрочно оформить чемпионство в Ла Лиге. Начало встречи в 22:00.

Каталонцы подходят к 264-му очному матчу с серией из десяти побед в чемпионате после успеха в игре с Осасуной (2:1) и могут завоевать 29-й титул.

Команда Ханси Флика несмотря на кадровые потери уверенно лидирует и имеет шанс завершить домашний сезон в чемпионате без потерь очков (17 побед).

Реал Мадрид отстает на 11 очков и сохраняет минимальные шансы на титул после победы над Эспаньолом (2:0). В то же время команду беспокоят внутренние проблемы, а Килиан Мбаппе может пропустить матч. До конца сезона также выбили Ферлан Менди и Федерико Вальверде.

Последние 12 матчей Ла Лиги между соперниками не завершались вничью (8 побед мадридцев, 4 – каталонцев). Барселона не пропускала в первом тайме четырех предыдущих матчей чемпионата, тогда как в семи из восьми последних игр Реала забивали обе команды.

Среди ключевых игроков – Ферран Торрес, который часто отличается до перерыва, и Винисиус Жуниор, автор последних четырех голов мадридцев.

Учитывая доминирование Барселоны на домашнем поле и необходимость Реала отыгрываться, победа Барселоны и голы обеих команд очень вероятны.

