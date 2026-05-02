Сергей Разумовский

В 34-м туре испанской Ла Лиги состоялись очередные матчи с участием ведущих клубов чемпионата. Игровой день выдался результативным и важным с турнирной точки зрения, ведь Барселона сделала еще один шаг к оформлению чемпионского титула.

Вильярреал на своем поле одержал убедительную победу над Леванте. Хозяева полностью контролировали ход встречи и отправили в ворота соперника пять мячей. Одним из главных героев матча стал Микаутадзе, который оформил дубль. Также в составе Вильярреала забитыми мячами отметились Молейро, Бьюкенен и Пепе. Леванте ответил лишь одним голом, автором которого стал Эспи.

Мадридский Атлетико также провел успешный матч и на выезде уверенно обыграл Валенсию. Команда из Мадрида дождалась своих моментов во втором тайме и сумела реализовать преимущество в конце встречи. Сначала счет открыл Луке, а затем Кубо закрепил успех гостей. В итоге Атлетико победил со счетом 2:0 и получил важные три очка.

Барселона в своем матче 34-го тура играла на выезде против Осасуны. Каталонцы одержали минимальную, но очень важную победу со счетом 2:1. Долгое время команды не могли открыть счет, а все голы в этой встрече были забиты уже после 80-й минуты.

Сначала Барселону вперед вывел Роберт Левандовски, который отличился на 81-й минуте. Через несколько минут преимущество гостей удвоил Ферран Торрес. Осасуна смогла ответить голом Рауля Гарсии на 88-й минуте, однако спасти матч хозяевам не удалось.

После этой победы Барселона набрала 88 очков в турнирной таблице Ла Лиги и увеличила отрыв от Реала до 14 баллов. Такое преимущество позволяет сине-гранатовым максимально приблизиться к чемпионству. В случае ничьей в ближайшем Эль Класико Барселона досрочно оформит титул чемпиона Испании.

Ла Лига, 34-й тур

Вильярреал – Леванте 5:1

Голы: Микаутадзе, 38, 68, Молейро, 62, Бьюкенен, 87, Пепе, 90 – Эспи, 51

Валенсия – Атлетико 0:2

Голы: Луке, 74, Кубо, 82

Осасуна – Барселона 1:2

Голы: Рауль Гарсия, 88 – Левандовски, 81, Ферран Торрес, 86