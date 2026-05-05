Сергей Разумовский

Защитник Реала Ферлан Менди может надолго выбить из строя из-за очередных проблем со здоровьем. Как сообщил журналист COPE Мигель Анхель Диас в своем твиттере, французскому футболисту потребуется хирургическое вмешательство.

По информации источника, Менди снова предстоит перенести операцию на проксимальном сухожилии прямой мышцы правого квадрицепса. Это уже не первая серьезная проблема игрока с этой областью. В прошлом году защитника оперировал известный врач Мануэль Лейес, однако в этот раз, по данным Диаса, операцию может провести другой специалист — предположительно, тот же врач, который ранее работал с защитником Реала Эдером Милиитау.

Ранее мадридский клуб официально сообщил о травме Менди, однако не назвал ориентировочные сроки его возвращения на поле. В Реале ограничились лишь констатацией повреждения, не уточнив, сколько времени потребуется футболисту на лечение и реабилитацию.

В то же время источник отмечает, что в случае проведения операции 30-летний француз может пропустить приблизительно пять месяцев. Это станет серьезной потерей для мадридской команды, ведь Менди остается одним из опытных игроков обороны и важным исполнителем на левом фланге защиты.

За семь сезонов в мадридском клубе Менди провел 210 матчей, но при этом пропустил 121 матч из-за различных повреждений. Такое количество пропущенных игр в очередной раз подчеркивает, что проблемы со здоровьем регулярно мешают французу стабильно выступать в течение сезона.

Ранее украинский голкипер Андрей Лунин помог Реалу обыграть Эспаньол, впервые в сезоне оставив свои ворота «сухими».