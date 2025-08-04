Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович ответил на вопросы после матча с Оболонью (0:0) в стартовом туре нового сезона.

– Тяжелый матч! Первая официальная игра, было немного волнение у ребят, были ошибки, особенно в первом тайме. Считаю, что второй тайм с нашей стороны был намного лучше, но не смогли дожать Оболонь. Давили, но не забили гол. Соперник хорошо защищался, сбивал темп постоянными паузами из-за повреждений.

– Чего не хватило, чтобы дожать?

– Больше индивидуальных действий со стороны наших игроков, идти в обыгрыше, обострение в финальной трети, ударов по воротам. Нужно было играть более остро. Понимаю, что Оболонь очень плотно защищалась и трудно вскрывать такую оборону.

– Как вам первая игра в Житомире и вообще стадион?

– Хочется поблагодарить Житомир и футбольный клуб Полесье, что нас тепло приняли. Мне лично нравится этот стадион, очень хорошее поле и вообще приятно играть.

– Все говорят, что здесь один из лучших газонов в стране, как он вам?

– Да, могу подтвердить, что здесь один из лучших газонов в Украине, это правда.

– Ари Моура один из лидеров команды, почему он играл не с начала?

– Мы смотрим, как кто работает на тренировках, кто как прошел сборы. Сегодня решили вот так, у нас есть конкуренция на этих позициях, сегодня решили так, в следующей игре может быть иначе. Все зависит от того, кто как работает на тренировках, и решаем, кто будет играть в старте.

– Уже по итогам матча можете сказать, не ошиблись ли, что не выпустили Ари Моуру с начала?

– Это уже после игры можно сказать, ошиблись или нет. Решили так. Нервный матч, не все получалось как хотели, ошибок было достаточно. Во втором тайме добавили, после замен, больше давили на Оболонь. То, что не смогли забить – это проблема, мы это понимаем и будем над этим работать.

– А как вам будет играть против Полесья, ведь обе игры фактически будут на выезде?

– Нормально, это нормальный процесс. Еще раз хочу поблагодарить за возможность играть в Житомире.