Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович после разгромной победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Александрии (4:1) поздравил клуб с приближающимся девятым днем рождения. Слова специалиста передает пресс-служба харьковчан.

Прежде всего хочу поблагодарить и поздравить свою команду и весь клуб с очень важной победой. Это наш первый успех в Премьер-лиге после возвращения, и он имеет огромное значение с психологической точки зрения, прежде всего для ребят. Первый гол также стал ключевым моментом, потому что до него команда была немного скована. После забитого мяча мы заиграли совсем иначе, создали много моментов и заслуженно победили.

Металлисту 1925 исполнится девять лет? Очень приятно одержать победу именно накануне такой даты. Да, это победа — поздравление для клуба с днем рождения!

Было обидно, когда Александрия сократила счет, потому что мы могли избежать этого гола. Тем более, что у соперника до этого не было моментов — одна ошибка и сразу мяч в наших воротах. Но важно, как мы среагировали: не отошли назад, а наоборот — пошли вперед и забили еще.

Дубль Гаджиева? Я всегда говорю, что очень важно, как футболисты выходят на замену. И сегодня они сделали именно то, чего от них ждали — помогли команде. Не имеет значения, сколько дается времени — 10, 15 минут или целый тайм, — нужно выходить и приносить пользу. Это важно для всего коллектива.

Было очень жарко, но в одинаковых условиях находились и мы, и "Александрия". В таких играх ключевое — меньше ошибаться, не терять мяч. Возвращаться в игру после пропущенного в такую жару очень трудно. Я понимаю ребят, сам играл в подобных условиях. Поэтому еще раз хочу отметить их характер — они показали его сегодня.

Нам нужно время, чтобы сыграться. Но я вижу прогресс с каждой тренировкой и матчем. Мы еще ищем оптимальный состав, пробуем разные варианты, даем шансы разным игрокам. Уверен, в ближайшее время найдем наилучшую "одиннадцатку".

Что касается усиления, мы работаем в этом направлении и я уверен, что до завершения трансферного окна будут еще новички. Что касается кубка, считаю, что это хороший жребий. Оболонь — сильная команда, сейчас она на первом месте. Будет интересно еще раз с ними сыграть и посмотреть, какие выводы мы сделали после первого матча.