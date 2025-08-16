Павел Василенко

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги Александрия на своем стадионе принимала харьковский Металлист 1925. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Первый тайм команды провели без забитых мячей. На 48-й минуте отличился экс-игрок Александрии Иван Калюжный, а на 76-й он ассистировал Эрмиру Рашице.

В конце игры команды обменялись голами: за Александрию отличился Жота, а за Металлист 1925 дубль оформил Рамик Гаджиев.

Александрия занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка. Металлист 1925 поднялся на пятую позицию, набрав четыре балла.

УПЛ, 3-й тур

Александрия – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Жота, 88 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3.