Гол плюс ассист от Калюжного. Как завершился матч Александрии с Металлистом 1925
Команда из Кировоградщины снова разочаровала своих фанатов
6 минут назад
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги Александрия на своем стадионе принимала харьковский Металлист 1925. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Первый тайм команды провели без забитых мячей. На 48-й минуте отличился экс-игрок Александрии Иван Калюжный, а на 76-й он ассистировал Эрмиру Рашице.
В конце игры команды обменялись голами: за Александрию отличился Жота, а за Металлист 1925 дубль оформил Рамик Гаджиев.
Александрия занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка. Металлист 1925 поднялся на пятую позицию, набрав четыре балла.
УПЛ, 3-й тур
Александрия – Металлист 1925 – 1:4
Голы: Жота, 88 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3.