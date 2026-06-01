Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович в интервью клубной пресс-службе подвёл итоги команды в УПЛ сезона 2025/26.

«Это была бы нормальная реакция, потому что я знаю УПЛ и знаю, какие у нас есть конкуренты. Когда начали работать и начались сборы, то уже был уверен, что мы будем наверху. Может, старт у нас был неуверенный, но потом команда начала набирать. Итоговое пятое место, но сезон показал, что мы можем больше.

Мы создали хороший коллектив. Это не только в команде, а в целом в клубе очень хорошая атмосфера. Если говорить об игре, то все отмечают, что у нас очень надежная оборона и команда слаженно работает в прессинге и в обороне. Также я считаю, что команда очень хорошо выглядит физически в течение этого сезона».