Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился впечатлениями от победы своей команды над Александрией (1:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

«В первом тайме мы агрессивно начали, много бегали, создали момент, но не реализовали его. Была установка с первых минут сразу играть вперед, давить и забить мяч. Это не удалось, зато во втором тайме мы своего достигли. Команда наиграла на этот гол и заслужила победу. Спасибо ребятам за работу.

Мы знаем Кастильо: еще на сборах он показал, что является качественным игроком. Сегодня он дебютировал, имел хорошие эпизоды. Он поможет нам и будет прогрессировать — у него большой атакующий потенциал.

Что касается пенальти — я не видел момента. В первом тайме судья не назначил одиннадцатиметровый, здесь поставил — значит, были основания, ВАР подтвердил. Главное, что мы его реализовали, хотя это было непросто. Главное — есть победа, и мы рады», — сказал Бартулович в эфире УПЛ ТВ.