Павел Василенко

Бавария победно начала новый сезон Бундеслиги. В стартовом матче чемпионата мюнхенская команда на «Альянц Арене» разгромила Штутгарт со счетом 5:1.

Хозяева поля открыли счет уже на 14-й минуте. Упамекано забил после результативной передачи Киммиха. После этого Бавария продолжила контролировать игру и создавать опасные моменты. В частности, на 26-й минуте гол мог забить Диас, а на 38-й минуте Браун попал в перекладину.

До перерыва счет остался неизменным – 1:0 в пользу мюнхенцев.

В начале второго тайма Штутгарт неожиданно сравнял счёт. На 52-й минуте Вагноман сравнял счет, но радость гостей длилась недолго. Уже через три минуты Олесе снова вывел Баварию вперед, а ассистировал ему Киммих.

Еще через две минуты Вагноман оказался в центре внимания, но на этот раз отметился автоголом – 3:1.

В конце встречи мюнхенцы довели свое преимущество до разгромного. На 82-й минуте Павлович забил четвертый гол, а окончательный результат 5:1 в компенсированное время установил Диас.

Матч стал особенным и для Мануэля Нойера. Благодаря этой встрече легендарный вратарь провел свой 600-й матч в карьере за Баварию.

Бундеслига, 1-й тур

Бавария – Штутгарт – 5:1

Голы: Упамекано, 21, Олесе, 55, Вагноман, 57 (автогол), Павлович, 82, Диас, 90+2 – Вагноман, 52.