Бавария начала защиту титула с разгрома. Мюнхенцы уничтожили Штутгарт
Стартовал чемпионат Германии
Бавария победно начала новый сезон Бундеслиги. В стартовом матче чемпионата мюнхенская команда на «Альянц Арене» разгромила Штутгарт со счетом 5:1.
Хозяева поля открыли счет уже на 14-й минуте. Упамекано забил после результативной передачи Киммиха. После этого Бавария продолжила контролировать игру и создавать опасные моменты. В частности, на 26-й минуте гол мог забить Диас, а на 38-й минуте Браун попал в перекладину.
До перерыва счет остался неизменным – 1:0 в пользу мюнхенцев.
В начале второго тайма Штутгарт неожиданно сравнял счёт. На 52-й минуте Вагноман сравнял счет, но радость гостей длилась недолго. Уже через три минуты Олесе снова вывел Баварию вперед, а ассистировал ему Киммих.
Еще через две минуты Вагноман оказался в центре внимания, но на этот раз отметился автоголом – 3:1.
В конце встречи мюнхенцы довели свое преимущество до разгромного. На 82-й минуте Павлович забил четвертый гол, а окончательный результат 5:1 в компенсированное время установил Диас.
Матч стал особенным и для Мануэля Нойера. Благодаря этой встрече легендарный вратарь провел свой 600-й матч в карьере за Баварию.
Бундеслига, 1-й тур
Бавария – Штутгарт – 5:1
Голы: Упамекано, 21, Олесе, 55, Вагноман, 57 (автогол), Павлович, 82, Диас, 90+2 – Вагноман, 52.
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