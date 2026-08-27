Сергей Разумовский

Астон Вилла объявила о переходе немецкого полузащитника Леона Горецки. Тридцатиоднолетний футболист присоединился к английской команде на правах свободного агента. О заключении сделки сообщила пресс-служба клуба.

"I'm looking forward to having some special nights here..." ✨ pic.twitter.com/nJOynEXJUI — Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026

Срок действия контракта Горецки с Астон Виллой пока не разглашается. Стороны не сообщили, на какой период рассчитано сотрудничество, однако переход произошел без выплаты компенсации за трансфер, поскольку немецкий хавбек остался без клуба после завершения предыдущего сезона.

Последней командой футболиста была Бавария. Горецка выступал за мюнхенский клуб с 2018 года и за это время успел выиграть 16 трофеев. Вместе с Баварией полузащитник становился чемпионом Германии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и завоевывал другие командные награды.

За шесть лет в составе Баварии Горецка провел 312 матчей во всех турнирах. На его счету 51 забитый мяч и 53 результативные передачи. На уровне национальной сборной Германии Горецка сыграл 73 матча. Полузащитник забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

В трех матчах чемпионата мира 2026 года Горецка суммарно провел на поле чуть больше чем 90 минут. В то же время сборная Германии неожиданно завершила выступления уже на стадии 1/16 финала. Немцы сыграли вничью с Парагваем со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти уступили сопернику – 4:5.

Ранее Астон Вилла уступила в матче за Суперкубок УЕФА против ПСЖ (1:2).