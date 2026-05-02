Бавария перед вторым матчем с ПСЖ сделала подарок последней команде Бундеслиги
Гайденхайм все еще в игре
около 1 часа назад
Бавария вышла на матч 32 тура Бундеслиги против Хайденхайма в статусе Чемпиона Германии. Игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:3.
Тренер рекордмайстра Венсан Компани прибегнул к ротации, предоставив отдых основной обойме игроков после безумной перестрелки в Лиге чемпионов против ПСЖ (4:5) среди недели.
Хайденхайм до перерыва дважды сумел поразить ворота Баварии, которая вернулась в игру красивым ударом Горецки со штрафного.
После перерыва на поле начали появляться баварские звезды, которые помогли выравнять положение. Дубль Горецки восстановил статус-кво.
Хайденхайм продолжал искать счастья у ворот хозяев и смог в третий раз поразить ворота соперника. однако на 10-й компенсированной минуте Олисе фирменным ударом с рикошетом от спины голкипера не дал сопернику покинуть последнюю строчку таблицы, однако отставание в 3 очка оставляет математические шансы Хайденхайму спастись от понижения в Бундеслигу 2.
Бундеслига. 32 тур
Бавария - Хайденхайм 3:3
Голы: Горецка, 44, 57, Рамай (автогол), 90+10 - Зивзивдзе, 22, 76, Динкчи, 31
