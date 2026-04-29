Владимир Кириченко

Бавария проиграла ПСЖ (4:5) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, мюнхенский клуб впервые с апреля 1995 года пропустил пять голов в еврокубках.

В последний раз такое случилось в сезоне-1994/1995 в гостевой игре с Аяксом в полуфинале Лиги чемпионов – 2:5.

Кроме того, Пари Сен-Жермен забивал не менее пяти голов в четырех матчах Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 – это больше, чем у любого другого клуба в этом розыгрыше турнира.

Ответная игра ПСЖ и Баварии в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене через неделю - в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между Атлетико и Арсеналом.

Напомним, ПСЖ впервые за 5 лет победил Баварию в Лиге чемпионов.