Бавария пропустила пять мячей в еврокубках впервые с 1995 года
В последний раз это произошло в матче против нидерландского гранда
около 2 часов назад
Бавария проиграла ПСЖ (4:5) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta, мюнхенский клуб впервые с апреля 1995 года пропустил пять голов в еврокубках.
В последний раз такое случилось в сезоне-1994/1995 в гостевой игре с Аяксом в полуфинале Лиги чемпионов – 2:5.
Кроме того, Пари Сен-Жермен забивал не менее пяти голов в четырех матчах Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 – это больше, чем у любого другого клуба в этом розыгрыше турнира.
Ответная игра ПСЖ и Баварии в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене через неделю - в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между Атлетико и Арсеналом.
Напомним, ПСЖ впервые за 5 лет победил Баварию в Лиге чемпионов.
Поделиться