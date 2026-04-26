Бавария стала первой командой в истории Бундеслиги, которая забила 50 голов на выезде за один сезон
Мюнхенцы продолжают бить рекорды
25 минут назад
Бавария / Фото - Yahoo
Бавария на выезде обыграла Майнц в рамках 31-го тура Бундеслиги – 4:3.
Мюнхенцы проигрывали со счётом 0:3 по итогам первого тайма, но смогли отыграться.
Бавария стала первой командой в истории Бундеслиги, которая забила 50 голов в выездных матчах за один сезон.
В настоящее время на счету команды 53 таких гола, а подопечные Венсана Компани ещё имеют один выездной матч чемпионата Германии против Вольфсбурга.
Напоминаем, что в прошлом туре Бавария обеспечила себе досрочное чемпионство.
