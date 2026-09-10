Сергей Разумовский

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов Бавария уверенно начала новый сезон. Мюнхенская команда на своем поле разгромила норвежский Буде-Глимт со счетом 5:0.

Первый тайм завершился без голов. Гости из Норвегии смогли сдержать атакующий напор Баварии и удержали свои ворота в неприкосновенности до перерыва. В то же время мюнхенцы владели преимуществом и создали несколько опасных моментов.

После отдыха хозяева значительно добавили в интенсивности и быстро открыли счет. На 47-й минуте Джамал Мусиала завершил атаку Баварии и вывел свою команду вперед.

Вскоре преимущество мюнхенцев стало ещё большим. На 61-й минуте Гарри Кейн воспользовался возможностью в штрафной площадке Буде-Глимта и удвоил счёт.

Норвежская команда пыталась ответить, но Бавария полностью контролировала ход встречи. На 77-й минуте Альфонсо Дэвис в третий раз поразил ворота гостей и фактически снял вопрос о победителе матча.

Концовка поединка также осталась за хозяевами. Майкл Олизе отличился на 83-й минуте, а уже в компенсированное время французский футболист оформил дубль и установил окончательный счёт. Отметим, что последние минуты гости провели в меньшинстве из-за прямого удаления Бьортуфта.

Таким образом, Бавария одержала разгромную победу и начала выступления в новом сезоне Лиги чемпионов с трёх очков.

Лига чемпионов. Общий этап, первый тур

Бавария – Буде-Глимт 5:0

Голы: Мусиала, 47, Кейн, 61, Дэвис, 77, Олизе, 83, 90+2

Бавария: Нойер, Дэвис (Ито 80), Лаймер (Станишич 65), Та, Упамекано, Павлович, Киммих (Бишоф 80), Олизе, Мусиала (Сайбари 65), Диас (Карль 80), Кейн

Буде-Глимт: Хайкин (Лунд 46), Бьоркан (Мяття 81), Шовольд, Бьортуфт, Нильсен, Фет (Геуге 65), Берг, Китолано (Сальтнес 71), Бломберг, Эукленд, Хельмерсен (Брюнхильдсен 81)

Предупреждения: Фет

Удаления: Бьортуфт, 87