Сергей Разумовский

В первом туре основного этапа Лиги чемпионов Шахтёр начал выступления с выездной ничьей против ПСВ. Встреча в Эйндховене завершилась со счётом 1:1.

В начале встречи инициативой владели хозяева. ПСВ больше контролировал мяч и старался создавать моменты у ворот Дмитрия Резника, однако именно украинская команда смогла открыть счёт в конце первого тайма.

Глейкер Мендоза воспользовался ошибкой американского защитника Сержиньо Деста, который неудачно сыграл во время развития атаки и позволил сопернику организовать контратаку. Венесуэльский футболист легко обыграл Геретруя, после чего точно пробил в дальний угол ворот.

Для Мендозы этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов. Гол в ворота ПСВ также напомнил его результативные действия во время выступлений за Кривбасс.

После перерыва Дест исправился за свою ошибку. Защитник воспользовался суматохой в штрафной площади Шахтёра и получил достаточно пространства для удара. Дмитрий Ризник не смог спасти команду, а счёт стал 1:1.

Во второй половине встречи игра проходила на встречных курсах. Обе команды имели возможности для того, чтобы вырвать победу, однако больше забитых мячей болельщики не увидели.

Самый напряжённый эпизод случился в конце матча, когда ПСВ получил право на два штрафных удара подряд. Тем не менее, хозяева не смогли воспользоваться этими шансами.

Таким образом, ПСВ и Шахтёр начали основной этап Лиги чемпионов с набранных очков.

Лига чемпионов. Основной этап, первый тур

ПСВ – Шахтёр 1:1

Голы: Дест, 48 – Мендоза, 45+1

ПСВ: Коварж, Дест, Геретруя, Обиспо, Костич (Фламинго 68), Тил, Сано, Ваннер, Перишич, Пепи (Мейнанс 83), ван Боммел

Шахтёр: Ризник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Очеретько, Алиссон (Лукас Феррейра 89), Изаки Силва (Крыськив 89), Мендоза (Невертон 66), Кауан Элиас (Траоре 66)

Предупреждения: Обиспо 56, ван Боммел 65, Дест 81 – Тобиас 35, Мендоза 47, Педро Энрике 55, Бондарь 63, Крыськив 89, Марлон Гомес 90+1