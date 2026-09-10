Шахтер с очками начал сезон в Лиге чемпионов, сыграв вничью с ПСВ.
«Горняки» открыли счет в игре, однако не удержали преимущество
В первом туре основного этапа Лиги чемпионов Шахтёр начал выступления с выездной ничьей против ПСВ. Встреча в Эйндховене завершилась со счётом 1:1.
В начале встречи инициативой владели хозяева. ПСВ больше контролировал мяч и старался создавать моменты у ворот Дмитрия Резника, однако именно украинская команда смогла открыть счёт в конце первого тайма.
Глейкер Мендоза воспользовался ошибкой американского защитника Сержиньо Деста, который неудачно сыграл во время развития атаки и позволил сопернику организовать контратаку. Венесуэльский футболист легко обыграл Геретруя, после чего точно пробил в дальний угол ворот.
Для Мендозы этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов. Гол в ворота ПСВ также напомнил его результативные действия во время выступлений за Кривбасс.
После перерыва Дест исправился за свою ошибку. Защитник воспользовался суматохой в штрафной площади Шахтёра и получил достаточно пространства для удара. Дмитрий Ризник не смог спасти команду, а счёт стал 1:1.
Во второй половине встречи игра проходила на встречных курсах. Обе команды имели возможности для того, чтобы вырвать победу, однако больше забитых мячей болельщики не увидели.
Самый напряжённый эпизод случился в конце матча, когда ПСВ получил право на два штрафных удара подряд. Тем не менее, хозяева не смогли воспользоваться этими шансами.
Таким образом, ПСВ и Шахтёр начали основной этап Лиги чемпионов с набранных очков.
Лига чемпионов. Основной этап, первый тур
ПСВ – Шахтёр 1:1
Голы: Дест, 48 – Мендоза, 45+1
ПСВ: Коварж, Дест, Геретруя, Обиспо, Костич (Фламинго 68), Тил, Сано, Ваннер, Перишич, Пепи (Мейнанс 83), ван Боммел
Шахтёр: Ризник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Очеретько, Алиссон (Лукас Феррейра 89), Изаки Силва (Крыськив 89), Мендоза (Невертон 66), Кауан Элиас (Траоре 66)
Предупреждения: Обиспо 56, ван Боммел 65, Дест 81 – Тобиас 35, Мендоза 47, Педро Энрике 55, Бондарь 63, Крыськив 89, Марлон Гомес 90+1