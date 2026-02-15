Английский форвард Баварии Гарри Кейн достиг знаковой отметки — 500 забитых мячей за профессиональную карьеру.

Свои 499-й и юбилейный 500-й голы 32-летний нападающий оформил в поединке 22-го тура Бундеслиги против Вердера из Бремена, который завершился победой мюнхенцев со счётом 3:0. Кейн сделал дубль ещё до перерыва, доведя суммарное количество голов за клубы и национальную сборную до полутысячи.

Больше всего мячей в карьере нападающий забил в составе Тоттенхэма — 280. После перехода в Баварию он уже отметился 126 раз.

Кроме того, на счету Кейна 78 голов за сборную Англии. Ещё 9 мячей он забил, выступая за Миллуолл, 5 — за Лейтон Ориент и 2 — в футболке Лестера.

В этом сезоне форвард провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись 41 голом и пятью результативными передачами.