Вердер в рамках 22 тура Бундеслиги принимал действующего чемпиона Баварию. Матч в Бремене завершился со счетом 3:0.
Дубль Кейна в первом тайме и гол Горецки после перерыва помогли команде Венсана Компани восстановить шестиочковое преимущество над Боруссией Д.
Из-за травмы в перерыве пришлось менять Нойера на резервного кипера Баварии Урбига. 22-летний дублер надежно сыграл во втором тайме.
«Музыканты» продолжили свою безвыигрышную серию в чемпионате до 12 матчей подряд.
Бундеслига. 22 тур
Вердер - Бавария 0:3
Голы: Кейн, 22 (пен), 25, Горецка, 70
